السعودية وزامبيا تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:11 م
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
وأوضحت - وكالة الأنباء السعودية "واس" - اليوم الثلاثاء أنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأوضحت - وكالة الأنباء السعودية "واس" - اليوم الثلاثاء أنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.