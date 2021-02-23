السعودية وزامبيا تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.وأوضحت - وكالة الأنباء السعودية "واس" - اليوم الثلاثاء أنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.