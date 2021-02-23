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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية وزامبيا تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:11 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأوضحت - وكالة الأنباء السعودية "واس" - اليوم الثلاثاء أنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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