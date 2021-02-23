المعارضة التركية: أردوغان تجاهل مقتل جنودنا في كارا

قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، بيرفين بولدان، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يتهرب من الأسئلة حول كارا لأنهم «مجرمون».تناولت بولدان تصريحات الحكومة التركية، التي تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي بالنقد، لا سيما بشأن ما حدث في كارا، مشيرة إلى أن الحكومة تتجنب المساءلة، حسب وكالة «ميزوبوتاميا» التركية.وأوضحت أنهم سيستمرون في محاسبة الحكومة عن ذلك، قائلة: «لأن كارا نقطة تحول مهمة للغاية. إذا كان هناك حزب آخر هو الذي في السلطة الآن. وحزب العدالة والتنمية في المعارضة، لكان أقام القيامة -العدالة والتنمية- بسبب ما حدث في كارا. كان سيقول هذه السلطة الحاكمة مسئولة عن الموت».وأضافت: «بصفتنا حزب الشعوب الديمقراطي نفعل الشيء نفسه. نطلب من الحكومة تقديم حساب للشعب. وسنستمر في محاسبتها. مسؤولية البقاء في السلطة هي الحفاظ على حياة الناس. لهذا السبب، فإن حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولة عما فعلوه في كارا وما لم يفعلوه».وأكدت بولدان أن السياسة الحربية التي تنتهجها الحكومة التركية تسب الكوارث واعتبرت كارا مثالًا واضحً على ذلك، واستنكرت تجاهل السلطة الحاكمة الإجابة على أسئلة الشعب وحزب الشعوب الديمقراطي والمعارضة في الماضي حول عد اتخاذهم خطوات لإنقاذ هؤلاء المواطنين. يهربون من السؤال. وهو ما وصفته بـ«الغطرسة السياسية». وقالت: «إنهم يهربون من كارا لأنهم مجرمون».وكان الرئيس التركي تجاهل حادث مقتل 13 تركيا في منطقة كارا الحدودية بين العراق وتركيا.