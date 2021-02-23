رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:33 م
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
مصطفى دياب
طباعة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن استمرار انتشار سيارات شفط المياه "الفاكيوم والنافوري"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار أو السيول والتغيرات المناخية.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، متابعته المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاث، تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي امتلأت بالمياه، مؤكدًا جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، وتوفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطني إقليم القناة.

وأشار "عصمت"، إلى أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار في أماكن متفرقة، وتم التعامل معها بشكل سريع، ولم تتأثر حركة سير السيارات بالشوارع نتيجة تلك الأمطار، وذلك نظرًا للتعامل السريع والفوري من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، كما شهدت محافظة بورسعيد استقرار الأحوال الجوية، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكل الشوارع والميادين تحسبًا لسقوط امطار بالمحافظة، بينما شهدت محافظة السويس، أمطارًا متوسطة لم ينتج عنها أى تجمعات للمياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكل الشوارع والميادين تحسبًا لسقوط أمطار.
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى شوارع وميادين محافظات القناة (صور)

موضوعات متعلقة

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام تونجيث السنغالي

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

غدًا.. الكاتبة ماري هيلين ضيفة المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية