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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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حوادث
القبض على مالك مركب الصيد الغارقة ببحيرة مريوط
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:25 م
حبس
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مركب الصيد الذى غرق أمس فى بحيرة مريوط بالإسكندرية، وجار عرضه على النيابة العامة.
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