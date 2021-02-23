إشادات واسعة بقرار الإفراج عن الدكتور حازم حسني

ظهرت ردود فعل إيجابية من مختلف المنظمات الحقوقية مشيدة بإخلاء سبيل الدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.وأكد رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على اهتمام الدولة المتزايد بملف الحقوق والحريات العامة بالبلاد.وأشاد النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالإفراج عن الدكتور حازم حسنى واهتمام الدولة بملف الحريات.وأجرى النائب مداخلات هاتفية ببعض القنوات الفضائية أشاد خلالها بقرار إخلاء السبيل.ومن جانبها تناولت الأوساط الصحفية والإعلامية خبر إخلاء السبيل وسط إشادات واسعة بالإفراج عن الدكتور حازم حسني.وأشار العديد من المعنيين بالقضايا الحقوقية بالبلاد إلى أن قرارات الدولة بالملف الحقوقي تعكس الإيمان الراسخ ٍ بحرية الرأي والتعبير.