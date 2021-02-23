بورصة وول ستريت تنخفض قبل كلمة رئيس «الاحتياطى الاتحادى» فى الكونجرس

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح في بورصة وول ستريت، اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم النمو المرتفعة القيمة فى الشهاة التي سيدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الكونجرس.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 19.80 نقطة، أو 0.06 بالمائة، إلى 31501.89 نقطة في بداية جلسة التداول بينما تراجع المؤشر ستاندرد اندبورز 500 القياسي 19.40 نقطة، أو 0.50 بالمائة، إلى 3857.07 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 270.40 نقطة، أو 2.00 بالمائة إلى 13262.61 نقطة.وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.