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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

في ظل جائحة كورونا.. ماذا قدمت الدولة لـ13 ألف مواطن مصابا بـ«الإيدز»؟

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:04 م
الإيدز
الإيدز
ميرفت فهمي
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لم تغفل الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فئة قليلة العدد من أصحاب المرض الأخطر في العالم، وهو مرض الإيدز أو نقص المناعة المكتسبة.

"الدستور" ترصد في هذا التقرير أبرز جهود وزارة الصحة والسكان التي قدمتها لمرضى الإيدز.

ومن أبرز جهود الوزارة، تأتي المراكز التي تم انشاؤها لتقديم خدماتها المجانية لمرضى من خلال الفحص والمشورة، وشملت العديد من المحافظات مثل الاسكندرية وكفر الشيخ والشرقية، وأسيوط.

كما تم افتتاح عدد من العيادات للفيروسات بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، وذلك لفحص الفيروسات المنقولة عن طريق الدم بشكل عام، وهي فيروسات نقص المناعة البشرية "الإيدز"، فيروس الالتهاب الكبدى C، وفيروس الالتهاب الكبدى B، وتوفير المتابعة والعلاج للحالات التى تتأكد إصابتها.

وجهزت تلك العيادات بكافة التجهيزات الطبية اللازمة من كواشف للفيروسات والأدوية اللازمة، ومن داخلها يتم صرف العلاج للمصابين، وذلك للتسهيل على المريض عدم الانتقال لتلقي العلاج خارج المستشفى.

بالإضافة إلى ذلك عملت وزارة الصحة على تأهيل وتدريب الأطباء لتنمية قدراتهم فى التعامل مع المتعايشين مع مرض الإيدز، وتوفير الرعاية والعلاج لهم، كما تم تحديث الدليل الوطنى للرعاية والعلاج وذلك تماشيا مع أحدث توصيات منظمة الصحةةالعالمية.

إلى جانب ذلك تم إدراج أصناف جديدة من الأدوية المضادة للفيروس، وخيارات الخطوط العلاجية المتاحة للكبار والأطفال، وفقا للبروتوكول الوطنى المحدث للرعاية والعلاج.

في هذا السياق أيضا شجعت الوزارة شركات الأدوية على تسجيل الأصناف غير المسجلة، وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية، كما اطلق تطبيق البرنامج الإلكترونى الخاص بقواعد بيانات الإيدز بمحافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك وقعت وزارة الصحة بروتوكول بين البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز وخدمات نقل الدم القومية، لدعم لا مركزية إجراء الفحوصات التأكيدية، وكذلك لضمان سرعة إظهار نتائج الفحوصات، وأيضا لسرعة ربط المصابين بخدمات العلاج.

وللتواصل المباشر مع وزارة الصحة والسكان للاجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بهذا المرض، قدمت الوزارة إمكانية الاستفسار عن الخدمات المقدمة فى البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، من خلال الاتصال بالخط الساخن على أرقام: 08007008000، أو 0233152802، أو 0233152801.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان كشفت أنه حتى نوفمبر من العام الماضى بلغ عدد المتعايشين مع فيروس الإيدز أكثر من 13 ألف حالة، منهم 7800 يتلقون العلاجات الدوائية، كما أن أعلى فئة عمرية بين المتعايشين ما بين سن 25 و35 عاما ويمثلوا 42% من مجمل الحالات التى تم اكتشاف إصابتها بصورة طوعية مؤكدة أن نسبة الإصابة بالايدز فى مصر لاتتعدى 0.02%.

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