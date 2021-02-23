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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة روسية تنشر مقاطع لأعمال تعذيب في معسكر اعتقال

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:31 م
معسكر اعتقال
معسكر اعتقال
وكالات
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نشرت وسائل إعلام مستقلة في روسيا اليوم الثلاثاء مقاطع فيديو تردد أنها تظهر تعرض سجناء للتعذيب في معسكر اعتقال.

وقالت صحيفة "نوفايا جازيتا" التي تنتقد الكرملين إن اللقطات تم تسجيلها في عامي 2016 و2017 في معسكر في ياروسلافل حوالي 250 كيلومترا شمال شرق موسكو وسربتها منظمة حقوقية إلى الصحفيين.

وتظهر مقاطع الفيديو على ما يبدو حراس السجن وهم يضربون اثنين من المتهمين وهم شبه عراة بوحشية، وتردد أن أحد الضحايا فارق الحياة في المستشفى بعد ذلك.

وفي بداية الأسبوع، أبلغت إذاعة "إيكو موسكفي" (إيكو موسكو) عن حالة تعرض فيها شخص للتعذيب على يد زملائه في معسكر بالقرب من مدينة إيركوتسك بإقليم سيبيريا، وبدلا من مساعدة الضحية، قيد حراس السجن حركته بشريط لاصق وتركوا الآخرين يضربونه.

ووفقا للتقرير، تم فصل مأمور السجن في وقت لاحق.

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