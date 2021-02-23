مئات الطلبة الجزائريون يتظاهرون رغم حصار المسيرات

تظاهر مئات الطلبة في الجزائر اليوم الثلاثاء، في عدد من شوارع العاصمة محاولين بلوغ شارع ديدوش مراد المرتبط بالثورة السلمية، في ظل حصارهم من قبل قوات الشرطة وعناصر مكافحة الشغب.واحتك المتظاهرون بأفراد الشرطة، مرددين هتافات تطالب باسقاط "حكم العسكر" وحرية الصحافة واقامة دولة مدنية، معتبرين أن حل البرلمان وتعديل الدستور "مسرحية".وتظاهر آلاف الجزائريين في مسيرة سلمية أمس الاثنين بوسط العاصمة في الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير 2019.ودعا نشطاء سياسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى استغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي للعودة إلى الشارع.وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن أمس الأول الأحد، حل الغرفة السفلى للبرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتعديل حكومي.