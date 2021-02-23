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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا يؤهل قيادات الكنيسة بكورسات للرهبان ومرشحي الأسقفية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:00 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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وضع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على عاتقه مسؤولية حقن المسؤؤات الكنسية، وإمدادها بالرؤية الكنسية المُثقفة المستنيرة، الأمر الذي لزم عمل ذلك من خلال دورات تدريبية، يخضع لها الرتب الكنسية بلا استثناء.

ولم يكتف البابا تواضروس بكليات اللاهوت ومراكز تأهيل الشباب للخدمات، بل أسس دورة تدريبية مكثفة يخضع لها الراعي عقب سيامته بأيام طيلة الاربعين يومًا التي يمكثها بالدير، وبل يُدرس البابا بنفسه مواد الإدارة للآباء الجدد بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بوادي النطرون.

ولم يكتف البابا بفئة الكهنة فقط، بل تطرق إلى فئتين أخريتين وهما الرهبان والمرشحين لدرجة الأسقفية، فخرج القس بولس حليم، متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي، ليعلن عن انتهاء دورة تدريبية شارك بالحضور فيها 15 من رهبان الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وقال حليم إنه اختتم معهد التدبير الكنسي والتنمية دورة متخصصة ومكثفة في علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ ١٥ راهبًا من رهبان أديرة وادي النطرون الأربعة، ومن بينهم المرشحين لدرجة الأسقفية خلال الفترة القادمة، ولأهمية مثل هذة الدورات، سوف تعقد مثيلات لها مع مجموعات أخرى بهدف تحسين العمل الرعوي والإداري في خدمة الكنيسة القبطية.

وشارك في تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة التي جرت فعالياتها في مدة 5 أيام مُتصلة، أساتذة معهد التدبير الكنسي بقيادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف، وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني المحاضرة الافتتاحية، بينما شارك أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، عدة محاضرات روحية ورعوية في المجال ذاته.

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