موريتانيا تثمن دور منظمة المرأة العربية

ثمنت موريتانيا الدور الذي تضطلع به منظمة المرأة العربية.وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الوزيرة النهى بنت هارون، أكدت خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو في أعمال المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، تحت عنوان: "المرأة العربية والتحديات الثقافية" تثمين موريتانيا للدور الذي تقوم به منظمة المرأة العربية، مشيرة إلى أن بلادها على أتم الاستعداد لاستقبال أي مؤتمرات قادمة تسهم في إنارة الإشكاليات التي تواجه المرأة والمجتمع، كما تلتزم بقوة بالعمل على تمكين المرأة وإحلالها المكانة اللائقة حتى تضطلع بدورها الكامل في التنمية دون أن يعني ذلك أي انسلاخ حضاري أو خروج عن الثوابت الدينية والأخلاقية.وأضافت أن المرأة الموريتانية تحظى بعناية فائقة في برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي".وأوضحت أنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا على غرار دول العالم جراء كورونا ركزت الأولويات الموسعة للبرنامج الحكومي على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، ودعم صمودها في وجه الجائحة، حيث تم تخصيص قروض ميسرة بدون فوائد لآلاف النساء، مع برامج تدريب خاصة في مختلف أنحاء الوطن، علاوة على دعم السلع الأساسية وتقديم التحويلات النقدية وبرامج التكفل الصحي لعشرات آلاف الأسر في المناطق الأكثر هشاشة.وقالت إن تلك البرامج تعززت باعتماد مرسوم ينشئ المرصد الوطني لحقوق المرأة، وتخصيص موارد مالية لصندوق النفقة الذي سيمكن المطلقات من الحصول على حقهن وحق أطفالهن في النفقة كما تكفله مدونة الأحوال الشخصية.