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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: نتوقع عجزًا تراكميًا بقيمة 55.4 مليار دينار في 5 سنوات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:15 م
وزير المالية الكويتي
وزير المالية الكويتي خليفة حمادة،
نيفين أشرف
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قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إنه من المتوقع حدوث عجز تراكمي بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الخمس المقبلة ما بين "2020-2021" و"2024 - 2025" بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار، من بينها 81 مليار دينار لإنفاق الرواتب والدعم، وفقًا لما ذكرته صحيفة "قبس" الكويتية.

وصرح حمادة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات من دون أي تقصير أو ضرر"، مشددًا على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، مع ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأضاف وزير المالية الكويتي: "المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعومًا بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموًا مستمرًا، وهدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".

وأوضح حمادة أن إصدار السندات والسحب المنظم من صندوق الأجيال، ليست حلول إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية، والتي تتمثل بالرواتب والدعم التي تشكل أكثر من 71 % من إجمالي إنفاق الدولة.

وأكد أن إتاحة الخيار للحكومة في سحب من صندوق الأجيال، لن يؤثر على نمو الصندوق والذي يتم عرض تفاصيل أدائه سنويًا على مجلس الأمة.

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