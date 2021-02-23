رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الشركة القابضة للمياه يتابع أعمال سحب المياه بالمحافظات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:54 م
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة
محمد إبراهيم
طباعة
تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة القاهرة بداية من الساعة 2.45 ظهرا ولمدة ساعة تقريبا، لتشمل مناطق: (مصر الجديدة البارون- نفق إمبابة كورنيش الساحل- حدائق القبة- السلام- طريق النصر- طريق مصر الإسماعيلية قبل موقف عدلى منصور).

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، أنه تم سحب تجمعات المياه فى حينه ولا يوجد أى تأثيرات على السيولة المرورية، بأغلب المحاور والمناطق التى شهدت سقوط أمطار بنطاق محافظة القاهرة، مع استمرار التعامل بمعدات وأفراد الشركة لسحب كافة التجمعات من باقى النقاط.

وأشارت الشركة إلى سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين بمدينة الإسماعيلية، منها: منطقة نفق الممر وتم التعامل معها بشكل سريع وفتح الطريق أمام السيارات وتحقيق السيولة المرورية، ومنطقة الطريق الدائرى، وجارى التعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة، بينما شهدت المراكز والمدن الأخرى بالمحافظة استقرارا فى الأحوال الجوية.

وفى السويس، شهدت المحافظة أمطار متوسطة لم ينتج عنها أى تجمعات للمياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة، مع استقرار الأحوال الجوية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح البيان، سقوط أمطار على محافظة الفيوم بمناطق السنترال، ميدان السواقى، قصر الثقافة، عبد المنعم رياض وجارى التعامل وسحب المياه من الشوارع والميادين الرئيسية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 في حادث سير بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

200 عامًا على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»