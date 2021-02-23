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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:52 م
كورونا
كورونا
وكالات
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فيما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الثلاثاء، توفي أكثر من نصف مليون شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن بتأثر واضح في خطاب ألقاه من البيت الأبيض إن هذه الحصيلة "مفجعة". كما أمر الاثنين بتنكيس الأعلام فوق المباني الفدرالية في سائر أنحاء البلاد.

بعد أن تأخر وصولها عدة مرات، استلمت الحكومة الأوكرانية أخيرًا الثلاثاء أول دفعة لقاحات تضم 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا من انتاج معهد الأمصال الهندي "سيروم انستيتيوت اوف انديا" وتم تسويقه تحت اسم "كوفيشيلد".

تأمل البلاد أن تتمكن قريبًا من إطلاق حملة التطعيم للفئات ذات الأولوية.

أطلقت أفغانستان الثلاثاء المرحلة الأولى من حملتها للتلقيح ضد كوفيد-19 ضمن نطاق محدود جدا في الوقت الراهن في بلد يشهد أعمال عنف يومية.

ذكرت الوكالة الأممية الثلاثاء أن القيود الصارمة التي فرضتها بيونغ يانغ لمكافحة فيروس كورونا قد تجبر برنامج الأغذية العالمي على تعليق عملياته في كوريا الشمالية، التي تعاني من سوء التغذية.

ذكر مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنه سيتم فرض "تدابير إضافية لكبح" الوباء في منطقة دونكيرك (شمال فرنسا).

يعاود الوباء ظهوره في مناطق معينة من البلاد مما يدفع الدولة إلى فرض تدابير على نطاق إقليمي.

الإثنين، تم فرض اغلاق غير مسبوق في عطلة نهاية الاسبوعين القادمين على قسم من الكوت دازور (جنوب شرق) ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 5،1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر عن نسبة 5% المسجلة في نهاية نوفمبر، بسبب الوباء، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء.

ويمثل هذا المعدل أعلى ب 1،3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عندما لم يكن التأثير الاقتصادي للوباء ملموسًا بعد.

أعلنت شركة الطيران "إيزي جيت" البريطانية منخفضة التكلفة زيادة الحجوزات بنسبة 337% على الرحلات المغادرة للمملكة المتحدة في الساعات التي أعقبت الإعلان الحكومي عن خطة فتح الاقتصاد تدريجيًا بفضل تراجع الفيروس.

ارتفعت اسهم قطاع السفر في بورصة لندن بشكل كبير الثلاثاء، غداة إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يطمح إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في الصيف.

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2،47 مليون شخص في العالم منذ ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة الثلاثاء عند الساعة 11،00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا جراء الوباء إذ سجلت 500،313 وفاة تليها البرازيل التي سجلت 247،143 وفاة ثم المكسيك مع 180،536 وفاة والهند مع 156،463 وفاة والمملكة المتحدة مع 120،757 وفاة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءًا بسيطًا من الإجمالي الفعلي، وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.

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