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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 نصائح للعرائس في اختيار الأثات للأزواج حديثًا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:46 م
الأثات للأزواج
الأثات للأزواج
شيماء دهب
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يحتار المتزوجون حديثًا عند اختيار أثاث منزل الزوجية، لأنه له طابع خاص للغاية في اختيار التصميمات الداخلية، لذا توضح مصممة الديكور نور الجابري بعض النصائح الخاصة بإختيار الأثاث.

أكدت مصممة الديكور نور الجابري أن كل فتاة مقبلة علي الزواج تطمح بأن يكون «عش الزوجية» له طابع خاص يشبه شخصيتها في الذوق والأناقة بتصميماته الداخلية الجميلة، محتارة في كيفية اختيار الذوق المناسب في الديكورات لوضعها في منزل الزوجية وتنصح نور الجابري العرائس بإتباع النصائح التالية:-
- يجب أن تقوم بإعداد مساحة استرخاء مريحة من خلال الجمع بين قسم مقعد واحد مع أريكة بالإضافة إلي ذلك تضف مجموعة من الأغطية المريحة والوسائد الناعمة، وبعض الطاولات لوضع الكتب والمشروبات عليها أثناء الاسترخاء.
- مساحة الكنبة عبارة عن واحة من الهدوء بإطلالة علي الطبيعة وتستخدم الطاولة الكبيرة لتناول الطعام والعمل ولا غضاضة في ذلك؛و لابد أن تكون مساحتها مناسبة تلائم مساحة الشقة أو الغرفة التي تضع فيها الطاولة، ويفضل استخدام الوان ومساحات بسيطة بها لمسات إبداعية واجتماعية ساحرة يمكن أن تزيد من رونق وجمال المنزل.
- يجب استخدام الأغطية المريحة والوسائد الناعمة عندما يتطلب الأمر وضعها في الصالون أو غرف النوم وتكون بعيدة عن التكلف.

- ضعي مجموعة أو أثنين من النباتات او ثلاثة في غرفة الجلوس بين الأسطح المختلفة يمكنك الاستماع بها من أي زاوية فتشعر الفتاة بالراحة وأن هذه القطع من الطبيعة داخل منزلها.

- اختيار "غرفة النوم" لابد أن يكون مفعم بالدفء والحيوية والترحيب والشخصية الحميمة المميزة ويفضل الابتعاد عن الألوان الداكنة والسوداء في غرف النوم، واختيار ألوان بسيطة وطراز به خامات ثقيلة خاصة أن غرف النوم من أكثر المقتنيات التي تستمر لسنوات طويلة مع الزوجين.

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