رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأدوات الصحية» تدعو منتسبيها للاستفادة من المبادرات الرئاسية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:19 م
فوزي عبدالجليل،
فوزي عبدالجليل،
دعاء أبو العزم
طباعة
دعت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة فوزي عبدالجليل، منتسبي قطاع الأدوات الصحية والسباكة من الاستفادة من المبادرات الرئاسية، خاصة مبادرة إقامة مجمعات صناعية جاهزة جديدة لشباب المستثمرين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت أمس، عن بدء تسليم خطابات تخصيص 501 وحدة صناعية جديدة لـ 300 مستثمر، ضمن الدفعة الأولى للمجمعات الصناعية الـ7 التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي، بمحافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر والغربية.

وأكد هيثم السميح، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المجمعات الصناعية الجاهزة كاملة المرافق، والتي تمثل فرصة جيدة لصغار المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدة صناعية مكتملة الخدمات، ما تساعد في بدء عملية الإنتاج سريعًا، فضلّا عن توفير فرص عمل في مختلف المحافظات.

وطالب هيثم السميح، بمزيد من الامتيازات لتشجيع الشباب على الاستثمار، ولكن شريطة أن تكون لديهم الخبرة في المجال الراغبين في الاستثمار به؛ بالإضافة إلى توجيههم ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم حتى يستمروا في العطاء والمساهمة في الإنتاج المحلي.

من جانبه، أشار أحمد تيسير، سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الوحدات الصناعية، مثمنًا في الوقت نفسه تيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الطرح الأخير حيث شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، فضلًا عن إتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية، وتأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيرًا على المستثمرين بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.

وكان اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قال إن تسليم الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المتخصصة يأتي تفعيلًا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة نحو سرعة تخصيص الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين بالمحافظات وتسهيل كل الاجراءات لبدء العملية الإنتاجية، منوها بأنه سيتم تسليم المستثمر وحدته الصناعية خلال شهر من تسلمه خطاب التخصيص، على أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

موضوعات متعلقة

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 في حادث سير بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

200 عامًا على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»