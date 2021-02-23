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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تأمل أن تفرج كوريا الجنوبية واليابان عن مليار دولار من أموال مجمدة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:02 م
المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي
وكالات
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عبرت إيران اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن توافق كوريا الجنوبية واليابان على الإفراج عن نحو مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البلدين بسبب العقوبات الأمريكية، لكن كوريا الجنوبية قالت إنها لا تزال بحاجة لمناقشة الأمر مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي توصل إلى اتفاقات أولية مع سفيري اليابان وكوريا الجنوبية بشأن الإفراج عن الأموال.

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي تم بثه مباشرة على موقع حكومي على الإنترنت "قال (همتي) إنه يبدو أنه في خطوة أولى، سيتم تزويدنا بنحو مليار دولار من موارد النقد الأجنبي للبنك المركزي الإيراني".

لكن في سول، قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية للصحفيين إن "رفع التجميد الفعلي للأصول سيتم من خلال المشاورات مع الدول المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة".

وطالبت إيران مرارا بالإفراج عن حوالي سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية وثلاثة مليارات دولار في اليابان. لكن طهران نفت أن يكون احتجازها لسفينة كورية جنوبية في الرابع من يناير بدعوى تلوث بيئي مرتبط بالنزاع.

وسعى مسؤولون إيرانيون إلى إيجاد طرق لفتح قنوات تسمح لطهران باستخدام الأموال المجمدة في اليابان وكوريا الجنوبية لشراء السلع الإنسانية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في 2018 بعد أن سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى كبرى في عام 2015. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.

وردت إيران بخرق قيود الاتفاق خطوة بخطوة، في تحرك أدى إلى تعقيد جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق.

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