إصابة ربة منزل فى انهيار عقارين بمنطقة الخليفة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:54 م
هدير مصطفيطباعة
أصيبت ربة منزل فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق على آخر بجواره بمنطقة الخليفة.
تلقى قسم شرطة الخليفة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من ٣ طوابق بمنطقة الإمام الشافعى.
وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين أعلى الأرضي على مساحة ٢٠٠ متر، والعقار مكون من حوائط حاملة وأسقف خشبية (خالى من السكان) سقط منه جدار بمساحة ٥ × ٣ من الخارج على سقف حجرة بالعقار المجاور مما تسبب في سقوط سقف الحجرة وأسفر عن إصابة إحدى سكانه وتدعى "ندى. ج"، ٢٦ سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، مصابة بشرخ بالقدم اليسرى وحالتها مستقرة.
وتم التقابل مع المبلغ زوج المصابة ويدعى "أحمد م"، ٣١ سنة، مبلط ومقيم بذات العنوان وأيد ما جاء بالفحص، وتم إخلاء العقار وتحرير المحضر اللازم.
تلقى قسم شرطة الخليفة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من ٣ طوابق بمنطقة الإمام الشافعى.
وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين أعلى الأرضي على مساحة ٢٠٠ متر، والعقار مكون من حوائط حاملة وأسقف خشبية (خالى من السكان) سقط منه جدار بمساحة ٥ × ٣ من الخارج على سقف حجرة بالعقار المجاور مما تسبب في سقوط سقف الحجرة وأسفر عن إصابة إحدى سكانه وتدعى "ندى. ج"، ٢٦ سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، مصابة بشرخ بالقدم اليسرى وحالتها مستقرة.
وتم التقابل مع المبلغ زوج المصابة ويدعى "أحمد م"، ٣١ سنة، مبلط ومقيم بذات العنوان وأيد ما جاء بالفحص، وتم إخلاء العقار وتحرير المحضر اللازم.