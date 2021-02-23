إصابة ربة منزل فى انهيار عقارين بمنطقة الخليفة

أصيبت ربة منزل فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق على آخر بجواره بمنطقة الخليفة.تلقى قسم شرطة الخليفة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من ٣ طوابق بمنطقة الإمام الشافعى.وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين أعلى الأرضي على مساحة ٢٠٠ متر، والعقار مكون من حوائط حاملة وأسقف خشبية (خالى من السكان) سقط منه جدار بمساحة ٥ × ٣ من الخارج على سقف حجرة بالعقار المجاور مما تسبب في سقوط سقف الحجرة وأسفر عن إصابة إحدى سكانه وتدعى "ندى. ج"، ٢٦ سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، مصابة بشرخ بالقدم اليسرى وحالتها مستقرة.وتم التقابل مع المبلغ زوج المصابة ويدعى "أحمد م"، ٣١ سنة، مبلط ومقيم بذات العنوان وأيد ما جاء بالفحص، وتم إخلاء العقار وتحرير المحضر اللازم.