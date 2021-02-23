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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة ربة منزل فى انهيار عقارين بمنطقة الخليفة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:54 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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أصيبت ربة منزل فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق على آخر بجواره بمنطقة الخليفة.

تلقى قسم شرطة الخليفة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من ٣ طوابق بمنطقة الإمام الشافعى.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين أعلى الأرضي على مساحة ٢٠٠ متر، والعقار مكون من حوائط حاملة وأسقف خشبية (خالى من السكان) سقط منه جدار بمساحة ٥ × ٣ من الخارج على سقف حجرة بالعقار المجاور مما تسبب في سقوط سقف الحجرة وأسفر عن إصابة إحدى سكانه وتدعى "ندى. ج"، ٢٦ سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، مصابة بشرخ بالقدم اليسرى وحالتها مستقرة.

وتم التقابل مع المبلغ زوج المصابة ويدعى "أحمد م"، ٣١ سنة، مبلط ومقيم بذات العنوان وأيد ما جاء بالفحص، وتم إخلاء العقار وتحرير المحضر اللازم.

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