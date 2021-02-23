هل ممنوع على السيدات حمل الأوزان الثقيلة في الچيم؟

تخشى العديد من السيدات الذهاب إلى صالات الچيم للحصول على جسم مثالي؛ وذلك اعتقادًا منهم أن حمل الأوزان الثقيلة قد يسبب لهم بعض الضرر خاصة، وأن الاعتقاد السائد أن حمل الأوزان الثقيلة هو للرجال فقط.قال مدرب اللياقة، محمود الدرة، لا يوجد أي ضرر مباشر أو غير مباشر لحمل السيدات الأوزان الثقيلة في صالات الچيم، بل بالعكس فإن هذا التمرين يساعد المرأة على الحصول على شكل مثالي لمظهرها، خاصة وأن بعض السيدات تعاني من اكتساب العضلات ويفقدن الوزن بسهولة، حيث يجب عليهن التركيز على تمارين رفع الأحمال الثقيلة، وتمارين المقاومة والتدريب لوقت مكثف مع أخذ يوم راحة واحدة في الأسبوع.وأضاف الدرة لـ«الدستور» على السيدات بعدم الشعور بالإحباط إذا لم يشعرن بتحسن ملحوظ سريع في خفض وزنهن على الميزان، لأن جسمهن يكتسب العضلات، وتجعل رقم الميزان عالي بالرغم من أن مظهرهم الخارجي يوحي بعكس ذلك.ونصح السيدات بممارسة التمارين عالية الكثافة بعدد مرات لا يتجاوز 3 مرات في الأسبوع، مع اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن مناسبة.واختتم: «تمرينات مثل الجري على سطح مستوي وبسرعة ثابتة، تعمل بشكل أفضل لفقدان الدهون بشكل سريع».