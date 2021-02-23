«الري» تبحث تعظيم الإيرادات وآليات متابعة تحصيل مقابل الانتفاع

ترأس الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارة المالية، وذلك لاستعراض ومناقشة وبحث أفضل سبل تعظيم الإيرادات وآليات المتابعة الدورية لعمليات تحصيل مقابل الانتفاع لمنافع الري والصرف بمختلف المحافظات حفاظا على الممتلكات العامة.وكان قد صدر قرارا وزاريا رقم 60 لسنة 2020، بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وقانون الري والصرف لسنة 1984، وعلى القرار الوزاري لسنة 2019 بشأن فئات ومقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف "منافع نهر النيل وفرعيه".وتم استحداث مادة جديدة بالقرارين الوزاريين 257 و258 لسنة 2019، وتنص على أن قيمة مقابل الانتفاع المحددة بنصوص مواد القرار لمثل الحد الأدنى من القيم السوقية والمرتبطة توثيقا بقيمة وأهمية الموقع والمساحة.كما تقوم الإدارات بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة بالدراسة الدورية للقيم المثلية السوقية، وتحدد القيمة فى ضوء كل دراسة وإجراء التعاقد وفقا للقانون 183 لسنة 2018 بالترخيص بمقابل انتفاع.عقد الاجتماع بحضور رؤساء مصلحة الرى، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، هيئة الصرف، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.