دورات تدريبية حول سلوكيات القائد الناجح بجامعة المنوفية

دشن مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية دوراته التفاعلية حول فنون القيادة وسلوكيات القائد الناجح، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.وتناولت الدورات دورة حول فنون القيادة والسلوكيات الفعالة للقائد الناجح، حاضر فيها الدكتورة رنا الهلباوي الأستاذ بكلية الطب، كما تضمنت الدورات أنواع القادة وطرق قيادتهم للدكتورة نها عثمان أستاذ مساعد بكلية الآداب.وقام بالإشراف على تلك الدورات الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد القوي المشرف العام على مركز الدراسات الإستراتيجية، وهدى عبد السلام المدير العام للمركز، وميرال الجاويش مدير إدارة التدريب بالمركز.