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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط توكيلات مزيفة خاصة بشركة سياحة فى الجيزة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:41 م
الامن
الامن
عمرو المزيدي
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رئيس مجلس إدارة لإحدى شركات السياحة بالجيزة، بتضرره من المحاسب القانونى للشركة لقيامه بتزوير محررات عرفية منسوبة لشركة الشاكى، واستولى بموجبها على حصة الشركة فى أحد مواسم العمرة، وبيعها لشركات أخرى لتحقيق مكاسب مالية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة، وقيام "صاحب ومدير مكتب للمحاسبة القانونية - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين "له معلومات جنائية، إذ قام المذكور باستغلال طبيعة عمله كونه المحاسب القانونى لشركة الشاكى، وقام بتزوير توقيعات منسوبة له على محررات منسوبة للشركة، وتمكن بموجب تلك المحررات المزورة من الحصول على حصة الشركة من تأشيرات عمرة، وقام ببيعها لأشخاص وشركات أخرى محققًا مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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