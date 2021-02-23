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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط رجل شرطة «مزيف» في مصر الجديدة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:35 م
ضبط رجل شرطة مزيف
ضبط رجل شرطة مزيف
عمرو المزيدي
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تمكنت قوة أمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

وفي التفاصيل، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص باستيقاف آخر وتفتيشه مُنتحلًا صفة رجل شرطة، وباستبيان الأمر أمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية "له معلومات جنائية")، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى - طبنجة بلاستيك سوداء اللون) وبرفقته (صاحب محل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم باستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه أحد رجال الشرطة، واستولى منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزته، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وانتحال صفة رجل شرطة بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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