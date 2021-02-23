اسكتلندا تسجل 655 حالة إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

أعلنت اسكتلندا تسجيل 655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 56 آخرين به.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها اليوم الثلاثاء أن الحالات المعلن عنها اليوم من قِبل اسكتلندا تمثل انخفاضًا عن الأسبوع الماضي عندما بلغت آنذاك 773 إصابة في اليوم.وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من الانخفاض في الإصابات إلا أن الوفيات شهدت ارتفاعًا عن ثلاثاء الأسبوع الماضي عندما بلغت 49 حالة.