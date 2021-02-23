خبراء فرنسيون ينتقدون تشريعًا مقترحًا لحماية المناخ

قال مجلس يضم خبراء في شئون المناخ، إن التشريع الفرنسي المقترح لحماية المناخ، ليس وافيًا.وقال المجلس الأعلى للمناخ، وهو لجنة مستقلة معنية بتقديم المشورة للحكومة، إن الإجراءات الواردة في مشروع القانون الذي تم إعلانه قبل نحو أسبوعين، محدودة للغاية ولن تمكن فرنسا من تحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات.ومن المقرر مناقشة مشروع القانون أمام البرلمان، بداية من أواخر مارس المقبل.ومن الأمور التي ينص عليها مشروع القانون، حظر بعض رحلات الطيران الداخلية ذات المسافات القصيرة، إذا كان هناك طريق آخر بديل بالقطار، ولا تزيد مدة رحلته على ساعتين ونصف الساعة.