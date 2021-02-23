800 ألف مشاهد لفيديو العرض العالمى من أمام أبو سمبل

نشرت شركة CERCLE الفرنسية، المنظمة للعرض الموسيقي الذى قامت به الفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who من أمام معبد أبو سمبل، أمس، فيديو بعزف الفرقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس وقد شاهد هذا الفيديو حتى الآن قرابة الـ800 ألف.وأقيم الحفل تحت رعاية وزارة السياحة، فيما أصدرت وزارة السياحة والآثار أفلامًا قصيرة للأطفال عن معبد أبو سمبل، تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وخاصة الأطفال وطلاب المدارس، وتعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية العريقة وبمقومات مصر السياحية وكيفية الحفاظ عليها.تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبوسمبل تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم ٢٢ أكتوبر والأخرى ٢٢ فبراير.