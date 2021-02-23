تايلاند توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني

وافقت إدارة الغذاء والدواء في تايلاند على الاستخدام الطارئ للقاح شركة "سينوفاك بيونتيك" الصينية المضاد لفيروس كورونا، وذلك قبل إطلاق برنامج وطني للتلقيح ضد الفيروس.ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، فقد وقّع أمين عام الإدارة بايزارن دونكوم على الموافقة على اللقاح أمس، قبل الوصول المرتقب يوم غد الأربعاء لدفعة أولى تضم مليوني جرعة من اللقاح طلبتها تايلاند.ووفقا لخطاب الموافقة الصادر عن الجهات التنظيمية فإن التصريح لجرعات سينوفاك صالح لمدة عام واحد.وتستهدف تايلاند تلقيح 50% من سكانها بحلول نهاية العام، وقد أعطت بالفعل موافقة على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا. وقد طلبت البلاد 61 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، سيتم إنتاج جزء منها محليا من جانب شركة "سيام بيوساينس"عن طريق نقل التكنولوجيا.وكان السلطات في تايلاند أعلنت أمس تمديد العمل بحالة الطوارئ حتى نهاية مارس المقبل، كما أصدرت أوامرها بتخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.