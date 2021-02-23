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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يشهد ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:29 م
ختام دوري مراكز الشباب
ختام دوري مراكز الشباب بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المباراة الختامية لدوري مراكز الشباب بمحافظة الغربية في نسخته الثامنة بين فريقي مركز شباب شبرا ملس ومركز شباب بلقينا، والتي انتهت بفوز فريق شبراملس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي ١١، وذلك بحضور النائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ والأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وحرص الدكتور رحمي قبل بداية المباراة على النزول لأرض الملعب وتحية لاعبي الفريقين والحكام، وعقب انتهاء المباراة، وقام المحافظ بتسليم الكأس والميداليات للجنة التحكيم والمركزين الثالث والثاني والفريق الفائز.

يُذْكَر أن الفريق الفائز سوف يشارك في مسابقة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

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