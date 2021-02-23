إسرائيل تقرر إرسال دفعات رمزية من لقاح كورونا إلى عدة دول

أعلن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قرر نقل كمية رمزية من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلى عدة دول تجمعها اتصالات مع تل أبيب، منها السلطة الفلسطينية.وقال نتنياهو، في بيان: "في ظل وجود كمية من اللقاحات غير المستخدمة، فقد تقرر المساعدة بكمية رمزية من اللقاحات للطاقم الطبي في السلطة الفلسطينية وبعض الدول التي اتصلت بإسرائيل"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وشمل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي إرسال لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى هندوراس، وذلك مقابل الدعم الدبلوماسي منها لتل أبيب.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلية أنه تم تطعيم 70% ممن يبلغون 16 عاما فما فوق، مشيرةً إلى أنه معظمهم تلقى جرعة واحدة على الأقل.