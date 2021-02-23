رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشروعات لتحسين مياه الشرب بأسوان (صور)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:49 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
عقد الاجتماع الثانى للجنة الاستشارى والتوجيهية، لمشروع إدارة مياه الشرب 2021، برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذى يتم عقده مرة كل 3 أشهر.

وجاء ذلك استمرارًا لدفع محافظة أسوان ووكالة التعاون الدولى السويسري، عجلة العمل للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان خلال الصيف القادم، بجانب تنفيذ مكونات الدعم الفني ونشر الوعى بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.8 مليون فرنك سويسرى.

وحضر الاجتماع كل من: ميخال هرارى نائب رئيس الوكالة الدولية للتعاون السويسري، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بجانب المهندس هشام جعفر ممثلًا لوزير الإسكان، بالإضافة إلى نائب المحافظ أحمد شعبان، والدكتور أندرياس زيست مدير البرنامج، وكذا أعضاء اللجنة وممثلى المجتمع المدنى.

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره للوكالة السويسرية لتعاونها البناء في تحقيق التنمية المستدامة، ومساهمتها الجادة في توفير مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة بشرق مدينة أسوان من خلال مشروعات تحسين مياه الشرب، متمنيًا أن يشهد فصل الصيف القادم إنهاء معاناة المواطنين من ضعف وانقطاع مياه الشرب من خلال نهو هذا المشروع الحيوى، بالإضافة إلى توفير الصيانة الدورية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة للتشغيل.

وأكد المحافظ أن المحافظة من جانبها لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات لمشروعات التعاون المشترك مع الجانب السويسرى وهو الذى يتوازى مع البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمناطق شرق المدينة بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه ليشمل محطة رفع وخطوط طرد وانحدار، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة بأعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بالسيل الريفى لتقليل الهادر من المياه وإنهاء شكاوى المواطنين من ضعفها.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ الدولة حزمة ضخمة من المشروعات في البنية التحتية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى باعتمادات مالية تصل إلى 1.2 مليار جنيه وذلك بعد الدفعة القوية التى قدمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمشروعات هذا القطاع.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة المستقبلية في ظل استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر ليعكس ذلك العلاقات الودية والتاريخية بين دولتى سويسرا ومصر والتى تبلورت فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الناجحة منذ عام 2013.


موضوعات متعلقة

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 في حادث سير بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

200 عامًا على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»