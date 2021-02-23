مصرع سائق توكتوك في حادث تصادم بالدقهلية

لقى سائق توك توك مصرعه فى حادث تصادم مع سيارة ربع نقل أمام قرية شها التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل أمام قرية شها التابعة للمركز ووجود متوفى.وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل تحمل رقم د ب ج 924 قيادة أحمد خميس أحمد تاجر أسماك ومقيم بالشرقية وتوك توك قيادة محمد أحمد صابر ومقيم بقرية شها.فيما تبين أن سبب الحادث سير التوكتوك في الإتجاه المعاكس مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة المواجهة والذى أسفر عن مصرع سائق التوك توك.وبسؤال نجل عّم المتوفي ويدعى محمد فؤاد هلال أيد نفس المضمون كما اعترف سائق السيارة ربع النقل بإرتكابه الواقعة مؤيدًا نفس أسباب وقوع الحادث.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٢٠٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.