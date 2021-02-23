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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالدقهلية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:50 م
ضبط شخصين
ضبط شخصين
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الستامونى بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية علام التابعة للمركز.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني من بعض أهالي قرية علام التابعه للمركز بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالقرية.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تم ضبط كل من رشا محمود محمد 34 عامًا ربة منزل ومقيمة بذات القرية وخالد عزت محمد سائق ومقيم بمركز فارسكور بدمياط حال قيامهما بالحفر للتنقيب عن الآثار داخل منزل الأولى.

وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابق أرضي ووجود حفرة بحوش ملحق بالمنزل بقطر 1 متر وعمق 15 أمتار تقريبًا وتم ضبط أدوات الحفر.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٥٥ لسنة ۲۰۲۱ جنح مركز شرطة الستاموني وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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