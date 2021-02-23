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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صيدلي لاتجاره في العقاقير المخدرة بالقاهرة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:51 م
ضبط صيدلي
ضبط صيدلي
عمرو المزيدي
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط أحد الأشخاص (صيدلى حر، له معلومات جنائية) لقيامه بالاتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه متخذًا من صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها، وتم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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