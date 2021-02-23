جامعة قناة السويس: تقييم رقمى لمشروع محو الأمية بجامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن محو الأمية وتعليم الكبار توجه رئاسى تسعى الجامعة إلى تنفيذه على أكمل وجه، مشيرًا إلى قيام الجامعة بمحو أمية ٧١ مواطنا خلال عام واحد فقط، حيث تم خلال عام ٢٠١٩ محو أمية ٣٧ مواطنا، وفى يناير ٢٠٢٠ تم محو أمية ٢٣ مواطنا، وبأكتوبر من نفس العام تم محو أمية ١٠ مواطنين، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ فبراير بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديرى عموم القطاع وأمانة المجلس.كما طالب رئيس جامعة القناة عمداء ووكلاء الكليات بتشكيل فريق تنفيذى لعمل تقييم رقمى لإنجازات هذا المشروع مستخدمين الإدارة بالأهداف، مؤكدا أن التقييم يتم من الجامعة للجامعة فالتقييم الذاتى للمشاركة المجتمعية للجامعة يساهم فى تطوير الأداء خاصة فى ظل جائحة كورونا مع تقديم تقرير تفصيلى عن انجازات الجامعة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار.ثم باشر المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم عرض للموضوعات المقدمه من الكليات، حيث وجه الدكتور أحمد زكى بضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ التى ستبدأ السبت القادم الموافق ٢٧ فبراير مع تقديم تقرير أسبوعي عن متابعة الإجراءات الاحترازية.ووافق المجلس على مقترح مشروع لائحة المجلة العلمية لكلية الهندسة كما وافق المجلس على الموضوعات المقدمة من كلية الطب البشرى والتى شملت تقرير عن الندوات العملية التى تمت عن بعد حول جائحة كورونا ولقاح كوفيد ١٩ مع التصديق على محاضر اجتماعات لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحضر إجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالكلية هذا ووافق المجلس على ترشيحات كلية العلوم لجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقى للدراسات الإنسانية والأدبية.