ضبط مخزنين لبيع الوقود المسروق في الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في التوصل للمخازن بيع الوقود المسروق بالجيزة عقب مناقشة المتهمين بسرقة 200 طن وقود بطريق السويس.وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط ( 4 سيارات نقل فنطاس محملتين بــ 200 طن خام بترول ) بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس وضبط ( إثنين من قائديها)، فقد أسفرت الجهود برئاسة قطاع الأمن العام.من خلال تطوير مناقشة السائقان المضبوطان، عن القائم على إحضار جميع تلك السيارات (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) و القائم بتركيب المحبس وتحميل السيارات بالمواد البترولية (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) والمسئول عن المعاونة فـى إحضار السيارات وإصطحابها عقب تحميلها بالمواد البترولية المستولى عليها من خط البترول لتفريغها ببعض المخازن بمحافظة الدقهلية ( أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم فيصل بالسويس) وبإستهدافه تم ضبطه وأرشد عن الآتى (عدد 2 لفافة خراطيم بإجمالى 40 متر ) بمسكن أحد المتهمين تستخدم فـى إرتكاب وقائع سرقات المواد البترولية "ضُبطت" وتبين أنها مزودة بنهاية كل طرف بقطعة معدنية " لاكور " لإحكام الغلق، مخزنين مُخصصين لتخزين المواد البتروليةالمستولى عليها بنطاق محافظة الدقهلية.وتم ضبط مالكه والمسئول عن حراسته المخزون الاول، وتبين أن المخزن بداخله 10 خزانات كبيرة " 4 منها بمسطح الأرض و6 بباطن الأرض" تحوى جميعها كميات كبيرة من خام البترول مُلحق بها أدوات سحب "مواتير– خراطيم".. عُثر بداخل المخزن على 5 سيارات نقل فنطاس "فارغة".و المخزن الثانى تضُبط المدير المسئول عن المخزن وتبين أن المخزن به ( 2 خزان كبير بهما آثار لمواد بترولية – 11 تانك بلاستيكى بداخل إثنين منهم كميات كبيرة من المواد بترولية المستولى عليها )، كما عُثر على أعداد كبيرة من البراميل الصاج بها آثار لمواد بترولية.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.