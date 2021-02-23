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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سحب مياه الأمطار من شوارع السويس والإسماعيلية (صور)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:44 م
شفط مياة الأمطار
شفط مياة الأمطار
كريم أنور
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تابع اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال سحب مياه الأمطار ببعض المناطق بمحافظات القناة التى شهدت تجمعات لمياه الأمطار، التى تم التعامل معها بشكل فوري من قبل فرق الطوارئ بالشركة على مستوى محافظات القناة.

وشهدت مدينة الإسماعيلية سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين منها منطقة نفق الممر، التى تم التعامل معها بشكل سريع، وتم فتح الطريق أمام السيارات وتحقيق السيولة المرورية، ومنطقة الطريق الدائرى، وجارالتعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة لفتح الطريق.

وشهدت كل المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية استقرارًا فى الأحوال الجوية.

بينما شهدت محافظة بورسعيد استقرار الأحوال الجوية، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكل الشوارع والميادين تحسبًا لسقوط أمطار بالمحافظة.

وفى محافظة السويس شهدت أمطارًا متوسطة لم ينتج عنها أى تجمعات للمياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكل الشوارع والميادين تحسبًا لسقوط امطار بالمحافظة.

كما أكد اللواء عبدالحميد عصمت استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المناطق والقطاعات ولحين استقرار الأحوال الجوية وطبقًا للبيانات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى، وعلى خدمة الواتس آب على الرقم 01206666240، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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