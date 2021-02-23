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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكام 4 محافظات يابانية يطالبون برفع حالة الطوارئ المعلنة بسبب كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:17 م
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
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طالب حكام أربع محافظات يابانية، الحكومة المركزية بإنهاء حالة الطوارئ المعلنة بها بسبب فيروس كورونا المستجد قبل اسبوع من الموعد المقرر لرفعها.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حكام محافظات "أوساكا وهيوجو وكيوتو" طلبوا رفع حالة الطوارئ بحلول نهاية شهر فبراير الجاري أثناء اجتماع بالفيديو عُقد اليوم الثلاثاء مع الوزير المسؤول عن الاستجابة لجائحة كورونا.

وأضافت الإذاعة اليابانية أن حاكم محافظة "آيتشي" قدم طلبا أيضا لإنهاء حالة الطوارئ نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أن طلبات الحكام الأربعة جاءت بناء على التحسن الكلي للأوضاع في تلك المحافظات؛ بما في ذلك تسجيل إصابات جديدة أقل بشكل يومي.

من جهته، أوضح حاكم محافظة "أوساكا" يوشيمورا هيروفومي أنه سيستمر العمل ببعض القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا عقب انتهاء حالة الطوارئ، وتابع قائلا "بشكل عام، سنواصل طلب المطاعم والحانات تخفيض عدد ساعات عملها. ثم سنطلب من الحكومة المركزية تقديم دعم مالي حيث إنه ليس بمقدرونا توفيره بمفردنا على أيه حال."

وقال يوشيمورا إنه طلب من الحكومة المركزية مواصلة توفير دعما ماليا يوميا يصل إلى حوالي 380 دولار إلى الأعمال التجارية التي توافق على تقليل عدد ساعات العمل، حتى في أعقاب رفع إعلان الطوارئ.

وتعتزم الحكومة المركزية بحث الطلبات غدا الأربعاء. وفي هذا الصدد، صرح وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني نيشيمورا ياسوتوشي - المسؤول عن الاستجابة لجائحة كورونا - "بالنسبة لهذه المناطق، نرغب في اتخاذ القرارات في الوقت الصحيح بعد فحص وتحليل أعداد الإصابات والاستماع إلى الخبراء."

وفي غضون ذلك، اتفق حاكم العاصمة طوكيو وحكام 3 محافظات مجاورة على أن المعدل التي تنخفض به أعداد الإصابات لم يكن سريعا بشكل كاف لرفع حالة الطورائ بها.

تجدرالإشارة إلى أن الحكومة المركزية اليابانية كانت قد أعلنت - في 6 من الشهر الجاري - مد حالة الطوارئ في 10 محافظات يابانية، من بينها العاصمة "طوكيو" ومحافظة "أوساكا"، إلى 7 مارس القادم؛ وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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