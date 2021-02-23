وزير الخارجية الموريتاني يجري مباحثات مع نظيرته الغينية

استقبل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط، سوزي كارلا باربوزا وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو.وأفادت الخارجية الموريتانية -في بيان- بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.