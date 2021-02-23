محافظة الإسماعيلية تمنع الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية

أصدرت محافظة الإسماعيلية، بيانًا أهابت خلاله المواطنين، باتباع بعض التعليمات، بالتزامن مع سقوط أمطار رعدية غزيرة، حيث شهدت المحافظة، سوء الأحوال الجوية.وأطلقت محافظة الإسماعيلية، عدة تحذيرات، أهمها "تجنب ممارسة الأنشطة البحرية "الصيد" لاضطراب الملاحة بسبب حركة الرياح.ووجهت محافظة الإسماعيلية، خلال بيان عاجل، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة، وتجنب الاقتراب من خطوط السكك الحديدية والأجسام المعدنية أثناء البرق، متابعة النشرات الإخبارية بإذاعة وتليفزيون القناة والبوابة الحكومية، واستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضي الصدر والحساسية.كما نصحت محافظة الإسماعيلية مواطنيها، بتجنب التواجد تحت الأشجار خلال فترة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتجنب التواجد تحت لوحات الإعلانات، والقيادة بهدوء علي الطرق وتجنب السرعات الزائدة وتباع تعليمات المرور.ووجهت المحافظة بعدم الوقوف أسفل المباني القديمة وتمد الحماية من الأمطار تزامنًا مع حركة الرياح، واتباع الإرشادات المرورية بالطرق السريعة وداخل المدينة، عدم وقوف السيارة علي مصارف مياه الأمطار ومطالع ومنازل الكباري.وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، وانتشار السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار بمدن القناة الثلاث، وتكون هذه الامطار غزيرة ورعدية.