الشرطة الصومالية تحبط عملية انتحارية في العاصمة مقديشو

أحبطت قوات الشرطة الصومالية اليوم الثلاثاء عملية انتحارية في العاصمة مقديشو.وذكرت قوات الشرطة الصومالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن قوات الشرطة في مديرية حمروينا تلقت معلومات عن وجود مشتبه به في المنطقة، مشيرًا إلي أن قوات الشرطة تعاملت مع الموقف وأردت المشتبه به ثم رمى سترته وانفجرت دون وقوع إصابات".