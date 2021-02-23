«سيدة الشاباك» تؤمنه.. «جانتس» يحذر حزب الله من الحدود اللبنانية

أجرى بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، جولة على الحدود الشمالية، تحديدًا مع منطقة جبل لبنان.وقال «جانتس»، خلال جولة في الفرقة 91 على الحدود الشمالية: «إذا نفذ حزب الله تهديداته فإن العاقبة ستكون مؤلمة بالنسبة له وقيادته وكذلك للمدنيين اللبنانيين».وكشف أور هيلر المراسل العسكري للقناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، أن سيدة من الوحدة «730» في جهاز الأمن العام في تل أبيب «الشاباك»، تقود مهمة حماية جانتس خلال الجولة التي بدأها منذ عصر اليوم.وقال «هيلر»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: "تقود امرأة من الوحدة 730، وهي الوحدة المسؤولة عن أمن كبار الشخصيات في جهاز الشاباك، بمهمة تأمين وزير الدفاع بيني جانتس الذي يقوم حاليا بجولات على الحدود اللبنانية".وتعد الوحدة 730 في جهاز الشاباك مسؤولة عن تأمين الشخصيات الرئيسية لدى إسرائيل، بداية من رئيس الوزراء الإسرائيلي وحتى رئيس المعارضة.