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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. القومي لحقوق الإنسان يفتتح ندوة الضمانات الدستورية والقانونية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:11 م
محمد فايق
محمد فايق
محمد الشريف
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يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدًا الأربعاء، ندوة المجلس، والتي تقام تحت عنوان "الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي"، بمشاركة الفقيه القانوني الدكتور فتحي سرور، ولفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.

ويعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الندوة مقترحه بشأن الحماية الجنائية للإنسان العاجز أو الصغير من التعرض للخطر لما لاحظه المجلس من انتشار ظاهرة ترك بعض الأبناء لأصولهم أو ترك بعض الآباء لفروعهم بلا رعاية أو مأوى في مكان آمن مما يعرض حياتهم للخطر، خاصة المرضى منهم أو العاجزين عن رعاية أنفسهم بسبب السن أو المرض أو اضطراب من هذا القبيل حال كون القوانين الجنائية الموضوعية النافذة لم تتضمن نصوص صريحة لحماية هؤلاء.

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