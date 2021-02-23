رحيل كاهن من إيبارشية طموه

رحل اليوم الثلاثاء القمص متى عبدالله كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأم خنان، التابعة لإيبارشية طموه، عن عمر تجاوز ٧١ سنة بعد أن خدم خدمة كهنوتية قاربت ٤٤ سنة.ولد الأب المتنيح يوم ٢ يناير ١٩٥٠، وسيم كاهنًا في ٢٧ مايو ١٩٧٧ ونال رتبة القمصية في ٩ مايو ١٩٩٣.وأقيمت صلوات الجنازة اليوم بكاتدرائية الشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير الشهيد أبى سيفين بطموه (مقر المطرانية) بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه.