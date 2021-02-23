بروتوكول تعاون بين جامعة القناة ومعهد إعداد القادة بحلوان

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل على تخريج كوادر بشرية قادرة على المنافسة فى سوق العمل فى ظل منظومة من جودة التعليم والبحث العلمى التطبيقى الموجه لخدمة المجتمع مع مواكبة التطور التكنولوجى فى إطار من القيم والأخلاق وذلك تحقيقا لهدفنا نحو الريادة والتميز فى التعليم العالى والبحث العلمى وخدمة المجتمع محليا واقليميا ودوليا.جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القناة ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.وتابع زكى أن التميز والريادة هو الطريق الصحيح لرفع كفاءة العملية التعليمية بالكليات وتفعيل دور الجامعة فى بناء شخصية الطالب وتعزيز العلاقات المحلية والاقليمية والدولية للجامعة.ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان أن المعهد يسعى إلى الإستفادة بقدرات الشباب، تنمية المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسة للأنشطة الشبابية واستثمار أوقات الفراغ وكذا التعاون مع كافة الهيئات والوزارات التى ينتمى إليها شباب مصر مما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ويلبى متطلبات التنمية الوطنية المستدامة، وتنمية روح الولاء والانتماء لشباب مصر، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وما تضمنته توصيات مؤتمرات الشباب وذلك انطلاقا من رسالة معهد إعداد القادة والهدف المنوط به فى إعداد كوادر طلابية وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسئولية مع الوفاء بمتطلبات سوق العمل وبناء شخصية الشباب الجامعى.وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن البروتوكول يهدف إلى وضع خطة تكاملية بين الطرفين لتوعية الشباب وإعداد قيادة شبابية تسهم فى بناء الدولة بالإضافة إلى دعم البرامج المختلفة، إلى جانب إنشاء مركز لإعداد القاده بجامعه قناه السويس لتنفيذ برامج معهد إعداد القادة بحلوان ويكون له الدور الريادى للمراكز المنشأه فى جامعات إقليم قناة السويس وسيناء كما يهدف البروتوكول إلى إقامة الندوات واللقاءات والدورات الثقافية ويتم إختيار المتميزين منهم للحضور بالدورات المنعقدة بمعهد إعداد القادة بحلوان وفق معايير محددة، وإنشاء مركز متميز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة والمجتمع المحيط بها لنشر ثقافة الإتاحة والمساوة بين جميع طوائف الشباب،مع إنشاء لجان فرعية متخصصه،تساعد المركز على أداء مهامه بسهولة ويسر مثل لجنه (الابتكار وريادة الأعمال-التنمية البشرية -العلاقات العامه والمعلومات -المشاريع القومية والصغيرة ومتناهية الصغر-المواطنة -الفتيات -الاعلام -التمويل وتنمية الموارد) مع عقد دورات تدريبيه لطلاب الجامعات الأخرى المحيطة لحضور البرامج المقدمة طبقا للخطه الإستراتيجية العامه لمعهد إعداد القادة.حضر مراسم توقيع البروتوكول السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعه ورئيس اتحاد الطلاب ونائبه ومنسقى الأنشطة الطلابية، ومن معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أحمد نجيب مدير مركز معهد إعداد بجامعة بنها وحمدي طه أمين المعهد، ومصطفي كامل أمين مساعد المعهد، وطارق حماد شاهين منسق شئون الجامعات بالمعهد، وأعضاء وفد المعهد.واصطحب الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور كريم همام فى جوله تفقدية داخل الجامعة شملت المدينة الجامعية، مركز تنمية الموارد البشرية، الملاعب المفتوحة وأرض الجوالة ومبنى رعاية الشباب وصالة الألعاب الرياضية والمعرض الفنى وانتهت الجوله بلقاء مفتوح طلاب الاتحاد ومنسقى الأنشطة الطلابية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.