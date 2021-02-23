رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة القناة ومعهد إعداد القادة بحلوان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:09 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل على تخريج كوادر بشرية قادرة على المنافسة فى سوق العمل فى ظل منظومة من جودة التعليم والبحث العلمى التطبيقى الموجه لخدمة المجتمع مع مواكبة التطور التكنولوجى فى إطار من القيم والأخلاق وذلك تحقيقا لهدفنا نحو الريادة والتميز فى التعليم العالى والبحث العلمى وخدمة المجتمع محليا واقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القناة ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتابع زكى أن التميز والريادة هو الطريق الصحيح لرفع كفاءة العملية التعليمية بالكليات وتفعيل دور الجامعة فى بناء شخصية الطالب وتعزيز العلاقات المحلية والاقليمية والدولية للجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان أن المعهد يسعى إلى الإستفادة بقدرات الشباب، تنمية المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسة للأنشطة الشبابية واستثمار أوقات الفراغ وكذا التعاون مع كافة الهيئات والوزارات التى ينتمى إليها شباب مصر مما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ويلبى متطلبات التنمية الوطنية المستدامة، وتنمية روح الولاء والانتماء لشباب مصر، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وما تضمنته توصيات مؤتمرات الشباب وذلك انطلاقا من رسالة معهد إعداد القادة والهدف المنوط به فى إعداد كوادر طلابية وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسئولية مع الوفاء بمتطلبات سوق العمل وبناء شخصية الشباب الجامعى.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن البروتوكول يهدف إلى وضع خطة تكاملية بين الطرفين لتوعية الشباب وإعداد قيادة شبابية تسهم فى بناء الدولة بالإضافة إلى دعم البرامج المختلفة، إلى جانب إنشاء مركز لإعداد القاده بجامعه قناه السويس لتنفيذ برامج معهد إعداد القادة بحلوان ويكون له الدور الريادى للمراكز المنشأه فى جامعات إقليم قناة السويس وسيناء كما يهدف البروتوكول إلى إقامة الندوات واللقاءات والدورات الثقافية ويتم إختيار المتميزين منهم للحضور بالدورات المنعقدة بمعهد إعداد القادة بحلوان وفق معايير محددة، وإنشاء مركز متميز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة والمجتمع المحيط بها لنشر ثقافة الإتاحة والمساوة بين جميع طوائف الشباب،مع إنشاء لجان فرعية متخصصه،تساعد المركز على أداء مهامه بسهولة ويسر مثل لجنه (الابتكار وريادة الأعمال-التنمية البشرية -العلاقات العامه والمعلومات -المشاريع القومية والصغيرة ومتناهية الصغر-المواطنة -الفتيات -الاعلام -التمويل وتنمية الموارد) مع عقد دورات تدريبيه لطلاب الجامعات الأخرى المحيطة لحضور البرامج المقدمة طبقا للخطه الإستراتيجية العامه لمعهد إعداد القادة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعه ورئيس اتحاد الطلاب ونائبه ومنسقى الأنشطة الطلابية، ومن معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أحمد نجيب مدير مركز معهد إعداد بجامعة بنها وحمدي طه أمين المعهد، ومصطفي كامل أمين مساعد المعهد، وطارق حماد شاهين منسق شئون الجامعات بالمعهد، وأعضاء وفد المعهد.

واصطحب الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور كريم همام فى جوله تفقدية داخل الجامعة شملت المدينة الجامعية، مركز تنمية الموارد البشرية، الملاعب المفتوحة وأرض الجوالة ومبنى رعاية الشباب وصالة الألعاب الرياضية والمعرض الفنى وانتهت الجوله بلقاء مفتوح طلاب الاتحاد ومنسقى الأنشطة الطلابية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 في حادث سير بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

200 عامًا على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»