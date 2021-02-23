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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش إجراءات توفير الأشعة المقطعية متعددة المقاطع

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:09 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ "ورئيس اللجنة الفنية التي شكلها المحافظ التي تختص بمتابعة المنشآت الصحية "، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفى التخصصي ومستجدات الخدمة الصحية بها.

وأكد على أهمية مشروع التطوير الذي تم الانتهاء من مرحلتين منه، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة التي يتم من خلالها دعم واكتمال الخدمة الصحية في أهم التخصصات والأقسام الطبية، خاصة توفير الأشعة المقطعية متعددة المقاطع التي تمثل مطلبا رئيسيا لاكتمال الخدمة المقدمة بالمستشفى خاصة لأقسام الطوارئ، واستكمال منظومة الخدمة بعد توفير جهاز قسطرة القلب الذي يتطلب تصوير الشرايين التاجية قبل إجراء القسطرة.

واستعرض نائب المحافظ أهم الجهود والتطورات في هذا الشأن، وأن مدير المستشفى الدكتور صلاح جودة أفاد بأنه جاري تنفيذ إجراءات تحويل قيمة شراء جهاز الأشعة المقطعية لهيئة الشراء الموحدة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكدا على أنه سيتابع الموقف أولا بأول نظرا لأهمية الجهاز لدعم الخدمة الطبية بالمستشفى.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من التطوير، والتي تمت الموافقة على استكمال مراحل تنفيذها، حيث قد تم استلام 3 غرف عمليات، وسيتم استكمال باقي المراحل التي تشمل الطوارئ،وزيادة العدد الخاص بالعمليات،حيث أن العدد الحالي 2 تم تسليمهم وعدد 3 تحت التطوير، وقسم النسا والولادة والحضانات، وإضافة تخصص جراحة القلب المفتوح نظرًا لوجود خدمة القسطرة.

كما تتضمن المرحلة الثالثة إعادة قسم الكلى بالمستشفى، وذلك مع قسم جراحة المسالك البولية وقسم تفتيت الحصوات، وسكن للأطباء والتمريض، وقسم معامل (ميكروبيولوجي- هيماتولوجي- بكتريا -كيمياء -هرمونات -باثولوجي - PCR -فيروسات - باراسيتولوجي )،بنك الدم الإقليمي حيث يوجد في مكان مؤقت نظرًا لخضوع المستشفى للتطوير، وقسم الحروق، وقسم المناظير والكبد، وتطوير المغسلة، وصيدلية مركزية ومخازن للصيدلية، ومدرسة تمريض وحضانة، والعلاج الطبيعي.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه جاري متابعة تنفيذ الإجراءات التنسيقية مع الجهات المنفذة وأمانة المراكز الطبية وإدارة المستشفى، خاصة فيما يتعلق بقيام الأمانة بتكليف استشاري متخصص لعمل التصميمات الهندسية للمرحلة الثالثة لتكون مطابقة للكود المصري وتسليمها للهيئة الهندسية للتنفيذ تحت إشراف استشاري تابع للأمانة.

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