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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المالكي» يؤكد ضرورة تعزيز قوة الدولة وفرض سلطة القانون بالعراق

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:05 م
نوري المالكي
نوري المالكي
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أكد زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، ضرورة تعزيز قوة الدولة وفرض سلطة القانون.

وذكر مكتب المالكي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أن الأخير التقى، بمكتبه، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية.

وأكد المالكي ضرورة تعزيز قوة الدولة وفرض سلطة القانون وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، داعيًا الأجهزة الأمنية لحماية البعثات الدبلوماسية وفقًا للمواثيق والأعراف الدولية، والعمل على منع الاعتداءات عليها، كونها تضر بسمعة وعلاقات العراق مع دول العالم.

وطالب القوى السياسية بإعلان رفضها مثل هذه الممارسات والوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية في حماية هيبة الدولة وأمن المواطنين، محذرًا من قيام جهات لا تريد الاستقرار للعراق بخلط الأوراق من خلال الاعتداء على البعثات الدولية والمطارات.

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