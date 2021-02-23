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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:34 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

وقال خبراء الأرصاد- في بيان اليوم- إنه من المتوقع أن تكون سرعة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشيطة على السواحل الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 09
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 19 09
طنطا 20 09
شبين الكوم 20 09
دمنهور 20 11
بلطيم 19 10
مطروح 18 11
السلوم 19 10
سيوة 19 06
بورسعيد 19 12
دمياط 19 11
الزقازيق 20 09
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 20 08
السويس 20 09
العريش 19 10
رفح 19 10
رأس سدر 20 10
نخل 18 03
نويبع 20 14
طابا 20 13
كاترين 13 04
الطور 21 12
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 23 14
مرسى علم 21 13
الفيوم 20 08
بني سويف 21 07
المنيا 21 07
أسيوط 21 06
سوهاج 22 08
قنا 23 08
الأقصر 24 09
أسوان 24 10
إدفو 24 11
أبوسمبل 23 11
الوادي الجديد 22 08
شلاتين 26 15
أبورماد 26 14
حلايب 24 16
رأس حدربة 23 15

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