الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.وقال خبراء الأرصاد- في بيان اليوم- إنه من المتوقع أن تكون سرعة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشيطة على السواحل الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 09الإسكندرية 19 11وادى النطرون 19 09طنطا 20 09شبين الكوم 20 09دمنهور 20 11بلطيم 19 10مطروح 18 11السلوم 19 10سيوة 19 06بورسعيد 19 12دمياط 19 11الزقازيق 20 09المنصورة 20 10الإسماعيلية 20 08السويس 20 09العريش 19 10رفح 19 10رأس سدر 20 10نخل 18 03نويبع 20 14طابا 20 13كاترين 13 04الطور 21 12شرم الشيخ 22 15الغردقة 23 14مرسى علم 21 13الفيوم 20 08بني سويف 21 07المنيا 21 07أسيوط 21 06سوهاج 22 08قنا 23 08الأقصر 24 09أسوان 24 10إدفو 24 11أبوسمبل 23 11الوادي الجديد 22 08شلاتين 26 15أبورماد 26 14حلايب 24 16رأس حدربة 23 15