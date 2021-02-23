رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم الفرق الرياضية المشاركة في ماراثون الدراجات الهوائية بالإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:06 م
ماراثون الدراجات
ماراثون الدراجات الهوائية بالإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
كرمت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، الفرق الرياضية المشاركة في ماراثون الدراجات الهوائية، ومنها فريق دراجو الإسكندرية، وفريق وان شوت، وفريق بايك لافر، وفريق عجل مصر، وذلك فى إطار احتواء المديرية للمجموعات الرياضية وشباب الإسكندرية، ومن منطلق استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى تؤكد على أهميه الاهتمام بالشباب وثقلهم رياضيا وعلميا وفنيا وثقافيا.

وأكدت الشريف، أن هذه التكريمات تأتي للتأكيد على الجهود المبذولة من قبل تلك المجموعات، والمشاركة الفعالة فى جميع الفعاليات الرياضية، والتى نضمتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأضافت أن ذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالأنشطة الرياضية والرياضيين، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، كانت قد نظمت ٨ ماراثون للدراجات الهوائية خلال عام ٢٠٢٠، شارك فيها ما يقرب من ٢٠ ألف من دراجى الإسكندرية بمشاركه تلك الفرق المكرمه وغيرها من الفرق الرياضية.

موضوعات متعلقة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

200 عام على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

غدًا.. الكاتبة ماري هيلين ضيفة المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية