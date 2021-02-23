تكريم الفرق الرياضية المشاركة في ماراثون الدراجات الهوائية بالإسكندرية

كرمت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، الفرق الرياضية المشاركة في ماراثون الدراجات الهوائية، ومنها فريق دراجو الإسكندرية، وفريق وان شوت، وفريق بايك لافر، وفريق عجل مصر، وذلك فى إطار احتواء المديرية للمجموعات الرياضية وشباب الإسكندرية، ومن منطلق استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى تؤكد على أهميه الاهتمام بالشباب وثقلهم رياضيا وعلميا وفنيا وثقافيا.وأكدت الشريف، أن هذه التكريمات تأتي للتأكيد على الجهود المبذولة من قبل تلك المجموعات، والمشاركة الفعالة فى جميع الفعاليات الرياضية، والتى نضمتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.وأضافت أن ذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالأنشطة الرياضية والرياضيين، وجعل الرياضة أسلوب حياة.وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، كانت قد نظمت ٨ ماراثون للدراجات الهوائية خلال عام ٢٠٢٠، شارك فيها ما يقرب من ٢٠ ألف من دراجى الإسكندرية بمشاركه تلك الفرق المكرمه وغيرها من الفرق الرياضية.