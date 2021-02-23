رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سول»: إيران وافقت على مقترحنا بشأن طرق استخدام الأصول المجمدة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:29 م
وزارة الخارجية الكورية
وزارة الخارجية الكورية
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن إيران وافقت على مقترح سول بشأن كيفية استخدام أصولها المجمدة في البنوك الكورية، ولكن لن يتم الإفراج عن الأموال إلا بعد إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشوي يونج-سام في مؤتمر صحفي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، "خلال الاجتماع بين السفير الكوري الجنوبي لدى إيران يو جونج-هيون ومحافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، تقاربت آراء الجانبين، حيث أعرب الجانب الإيراني عن موافقته على المقترحات التي قدمناها".. دون تقديم مزيد من التفاصيل عن تلك المقترحات.

وأوضحت الوزارة في رسالة منفصلة للصحفيين أن إلغاء التجميد الفعلي للأصول سيتم من خلال المشاورات مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وجاء تعليق الوزارة بعد أن زعمت طهران أنها توصلت إلى اتفاق مع سول، بشأن تحويل واستخدام نحو سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بين سفير كوريا الجنوبية ومحافظ البنك المركزي الإيراني.

وادعت إيران أن الجانبين اتفقا على وجهات التحويل، وأن البنك المركزي الإيراني أبلغ سول بمقدار الأموال التي يريد تحويلها، ورغم نفي كل من سول وطهران، أثيرت تكهنات بأن استياء إيران من قضية الأموال المجمدة مرتبط باحتجازها لناقلة نفط كورية جنوبية وطاقمها بالقرب من مضيق هرمز في أوائل الشهر الماضي.

وتضغط طهران على سول للإفراج عن الأموال المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية، كما تجري سول محادثات مع واشنطن بشأن سبل الإفراج عن الأموال دون انتهاك العقوبات، بما في ذلك توسيع التجارة الإنسانية مع الدولة الشرق أوسطية.

موضوعات متعلقة

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

العلماء والسكان الأصليون يتّحدون لإنقاذ طائر «الكندور» الكولومبي

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»