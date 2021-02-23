سامو زين يدعو تامر حسني لتقديم عمل معه
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:04 م
محمد مجديطباعة
حل الفنان سامو زين ضيفا على سلمى قاسم في برنامجها "عالبحري"، الذي يذاع على راديو "إينرجي 92.1، اليوم الثلاثاء، من الساعة 12 وحتى 2 ظهرا.
ودعا سامو زين خلال الحلقة الفنان تامر حسني لتقديم عمل معه بناء على رغبة الجمهور، مؤكدا على أنها دعوة يستقبلها باستمرار من متابعيه، ويتمنى تحقيقها.
وتحدث الفنان عن أعماله التمثيلية، وقال إنه يركز أكثر في الغناء والأعمال التي قدمها تجارب يحاول من خلالها تقديم حاجة جيدة للجمهور لذا لا يتعجل دائما في اختياراته، وعن شخصية عبده الفتوة التي قدمها في مسلسل طعم الحياة، قال إنه طور الشخصية كثيرا أثناء التصوير، وكان يتناقش مع فريق العمل لتقديم شكل كوميدي لطيف للشخصية، ووصف الانتقادات التي تعرضه له بأنه "حب الناس".
ووصف الفنان طرحه لنسخ جديدة من أغاني قديمة له، بأنها محاولة للتواصل مع الجيل الجديد الذي أعجب بأغانيه ويحاول إيصال نوع الموسيقى المختلف الذي يقدمه لهم.
ودعا سامو زين خلال الحلقة الفنان تامر حسني لتقديم عمل معه بناء على رغبة الجمهور، مؤكدا على أنها دعوة يستقبلها باستمرار من متابعيه، ويتمنى تحقيقها.
وتحدث الفنان عن أعماله التمثيلية، وقال إنه يركز أكثر في الغناء والأعمال التي قدمها تجارب يحاول من خلالها تقديم حاجة جيدة للجمهور لذا لا يتعجل دائما في اختياراته، وعن شخصية عبده الفتوة التي قدمها في مسلسل طعم الحياة، قال إنه طور الشخصية كثيرا أثناء التصوير، وكان يتناقش مع فريق العمل لتقديم شكل كوميدي لطيف للشخصية، ووصف الانتقادات التي تعرضه له بأنه "حب الناس".
ووصف الفنان طرحه لنسخ جديدة من أغاني قديمة له، بأنها محاولة للتواصل مع الجيل الجديد الذي أعجب بأغانيه ويحاول إيصال نوع الموسيقى المختلف الذي يقدمه لهم.