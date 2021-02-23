سامو زين يدعو تامر حسني لتقديم عمل معه

حل الفنان سامو زين ضيفا على سلمى قاسم في برنامجها "عالبحري"، الذي يذاع على راديو "إينرجي 92.1، اليوم الثلاثاء، من الساعة 12 وحتى 2 ظهرا.ودعا سامو زين خلال الحلقة الفنان تامر حسني لتقديم عمل معه بناء على رغبة الجمهور، مؤكدا على أنها دعوة يستقبلها باستمرار من متابعيه، ويتمنى تحقيقها.وتحدث الفنان عن أعماله التمثيلية، وقال إنه يركز أكثر في الغناء والأعمال التي قدمها تجارب يحاول من خلالها تقديم حاجة جيدة للجمهور لذا لا يتعجل دائما في اختياراته، وعن شخصية عبده الفتوة التي قدمها في مسلسل طعم الحياة، قال إنه طور الشخصية كثيرا أثناء التصوير، وكان يتناقش مع فريق العمل لتقديم شكل كوميدي لطيف للشخصية، ووصف الانتقادات التي تعرضه له بأنه "حب الناس".ووصف الفنان طرحه لنسخ جديدة من أغاني قديمة له، بأنها محاولة للتواصل مع الجيل الجديد الذي أعجب بأغانيه ويحاول إيصال نوع الموسيقى المختلف الذي يقدمه لهم.